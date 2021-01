Bollettino Covid, a Prato 39 positivi e nessun decesso

Trentanove positivi e nessun decesso collegato al Covid a Prato e provincia nelle ultime 24 ore. Lo rileva il quotidiano bollettino della Regione, che in Toscana registra oggi 529 nuovi casi a fronte di 10.963 tamponi (il tasso di positività, esclusi i tamponi di controllo, è pari al 14,9%).

Le vittime sono dieci, di età media 85 anni.

Gli attualmente positivi in Toscana sono oggi 9.105, -1,4% rispetto a ieri. I ricoverati negli ospedali sono 931 (15 in meno rispetto a ieri), di cui 139 in terapia intensiva (stabili).

Complessivamente, sempre a livello regionale, 8.174 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (115 in meno rispetto a ieri, meno 1,4%).

Sono 12.743 (633 in meno rispetto a ieri, meno 4,7%) le persone, anch’esse isolate, in sorve-glianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

Dall’inizio dell’epidemia in Toscana sono state accertate 124.479 positività; ci sono stati 3.840 morti (1.294 a Firenze, 261 a Prato, 285 a Pistoia, 400 a Massa Carrara, 362 a Lucca, 452 a Pisa, 277 a Livorno, 223 ad Arezzo, 134 a Siena, 98 a Grosseto, più 54 altre persone decedute sul suolo toscano ma residenti fuori regione). I guariti hanno raggiunto quota 111.534 (89,6% dei casi totali).