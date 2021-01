Bollettino Covid, a Prato e provincia 5 decessi e 25 nuovi contagi

Venticinque nuovi contagi nelle ultime 24 ore nella provincia di Prato, dove purtroppo si registrano altri cinque decessi legati al Covid. E’ la fotografia scattata dal bollettino quotidiano della Regione. Le vittime sono 3 uomini e 2 donne, tutti deceduti al Santo Stefano: un uomo e una donna di Montemurlo rispettivamente di 82 e 90 anni; un uomo e una donna di Prato di 87 e 88 anni e un uomo di 87 anni di Vernio. Il totale dei deceduti a Prato e Provincia dall’inizio dell’epidemia sale così a 254, mentre quello dei contagi raggiunge quota 10.463.

In Toscana sono 498 i nuovi casi, a fronte di 5.083 tamponi molecolari e 568 tamponi rapidi effettuati; 20 i decessi, 12 uomini e 8 donne con età media di 82,6 anni. I soggetti testati oggi sono 1963 (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 25,4% è risultato positivo. Gli attualmente positivi oggi sono poco più di 10mila (+1,9% rispetto a ieri).

Per quanto riguarda il numero dei ricoverati negli ospedali toscani, oggi sono 964 (11 in più rispetto a ieri), di cui 139 in terapia intensiva (4 in meno). Complessivamente 9057 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (174 in più rispetto a ieri, più 2%). Sono 17.252 (686 in meno rispetto a ieri, meno 3,8%) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate.