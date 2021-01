Covid, a Prato 24 nuovi positivi e 2 decessi nell’ultimo giorno. In Toscana aumenta il ricorso alle terapie intensive

A Prato si contano 24 nuovi casi positivi al Covid e due decessi nelle ultime 24 ore. Questi i dati forniti dal bollettino quotidiano della Regione. Diminuisce quindi il numero dei positivi (ieri erano 31) mentre risale il dato sulle morti, che per alcuni giorni non aveva fatto registrare nuovi decessi. In città sono 10.731 i positivi totali dall’inizio dell’epidemia mentre i deceduti arrivano a quota 263.

Guardando invece all’intero panorama regionale, i nuovi contagi ammontano a 379 (su 5.650 tamponi molecolari eseguiti e 487 test rapidi), con un’età media di circa 43 anni. Le persone ricoverate nei posti letto Covid oggi sono complessivamente 933 (24 in più rispetto a ieri), 144 in terapia intensiva (4 in più rispetto a ieri). 29 i nuovi decessi: 11 uomini e 18 donne con un’età media di 83,2 anni.