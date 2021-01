Covid, balzo in avanti dei nuovi contagi: a Prato 68 casi in più ma nessun decesso

Cresce il numero di positivi al Covid in provincia di Prato, in parte a causa del focolaio della Rsa Pio Istituto Santa Caterina de’ Ricci che fa lievitare il numero dei contagi: sono 68 in più rispetto a ieri sull’intero territorio provinciale ma non si registra nessun decesso.

In Toscana i nuovi casi sono 507: l’età media è di 52 anni circa. 10.258 i tamponi eseguiti, di cui il 4,9% positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 8.826, +1,2% rispetto a ieri. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi ammontano a 878 (32 in meno rispetto a ieri), 140 in terapia intensiva (3 in più rispetto a ieri). A livello toscano si registrano 11 nuovi decessi: 6 uomini e 5 donne con un’età media di 80,8 anni.