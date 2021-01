Partiti i controlli antiassembramento alle pensiline degli autobus: task force di volontari per prevenire il contagio sui mezzi pubblici

Controlli alle pensiline degli autobus per scongiurare il pericolo degli assembramenti. E’ partito questa mattina il progetto ‘Ti accompagno’ finanziato dalla Regione e coordinato da Provincia e Comune di Prato. Stamattina il servizio è iniziato in via sperimentale alle fermate più frequentate del tpl cittadino: alle due pensiline della stazione centrale e a quelle di viale Vittorio Veneto nella parte più vicina a piazza San Marco.

Da lunedì poi l’attività sarà estesa ai poli scolastici, in concomitanza col ritorno in classe degli studenti delle superiori. Le zone monitorate contro gli assembramenti saranno quelle di via Reggiana, via Galcianese e viale della Repubblica in corrispondenza del Buzzi. I volontari avranno il compito di assicurare il distanziamento in attesa dei bus e nella fase di salita e discesa dai mezzi. Inoltre dovranno verificare che tutti indossino la mascherina. Il loro ruolo però è solo quello di supervisori, non avranno invece potere sanzionatorio.

A Prato i gruppi di volontari impegnati nella supervisione alle pensiline sono quelli dell’associazione nazionale carabinieri, associazione Oltre, Arci ragazzi Prato, Ada, Anteas, Auser Verde Argento, e associazione nazionale polizia di Stato. A quest’ultimi è stato affidato il controllo delle pensiline della stazione centrale. Da lunedì in totale saranno impiegati 41 volontari in tutta la provincia pratese. Arci Ragazzi Prato e Ada da questa mattina sono stati impegnati nei controlli in viale Vittorio Veneto. A coordinare il lavoro delle varie associazioni e a garantire un pronto intervento in caso di bisogno, assieme alle altre forze dell’ordine, è la polizia municipale.

Nel servizio le interviste ai volontari e alla polizia municipale

Di seguito la galleria fotografica a cura di Alessandro Fioretti