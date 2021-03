Tariffa Rc auto: a Prato si pagano 250 euro in più rispetto alla media nazionale

La notizia buona è che in un anno la tariffa media Rc auto è calata del 20%, quella cattiva è che – pur con una riduzione di un quinto – quella pagata a Prato resta per distacco la più cara della Toscana.

Secondo l’osservatorio di Facile.it a febbraio 2021 per assicurare un veicolo a quattro ruote in provincia di Prato occorrevano, in media, 702,43 euro, vale a dire il 19,4% in meno rispetto allo stesso mese del 2020.

Se si guarda all’intera regione emerge che il calo annuo è stato pari al 13,4%. Va detto, però, che i dati analizzati da Facile.it rivelano come tra gennaio e febbraio 2021 la curva dei premi sia tornata a salire in quasi tutte province della Toscana. Tra le poche province che fanno eccezione c’è ancora Prato, dove a febbraio 2021 si è registrato un calo dell’1,5% rispetto al mese precedente.

Ad influire sul dato è stata probabilmente la minor circolazione dei veicoli in un 2020 segnato da pandemia e serrate. Nonostante tutto, come si diceva, quello pratese resta comunque un dato fuori scala. I 700 euro pagati in media per assicurare un veicolo nella nostra provincia stridono con i 507 pagati in media in Toscana e i 464 a livello nazionale.