Covid: ancora 4 vittime. E i nuovi casi restano sopra quota 100

E’ di 105 nuovi casi e altri 4 decessi il bilancio del bollettino Covid di ieri (domenica) per la nostra provincia. Passata in fascia arancione da sabato pomeriggio, nel frattempo l’incidenza settimanale dei nuovi casi ogni centomila abitanti è arrivata a quota 307 (la seconda più alta d’Italia).

In Toscana ieri si sono contati 958 nuovi casi e 28 decessi.

Il tasso di positività sulle prime diagnosi è del 14,5%.