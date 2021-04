Covid: 55 nuovi casi a Prato, ma sono pochi i test effettuati durante le festività pasquali

55 nuovi casi e 2 decessi. E’ questo il bilancio odierno del bollettino Covid a Prato e provincia. Numeri in calo come era già avvenuto ieri, ma condizionati da una decisa diminuzione dei tamponi per Pasqua e Pasquetta.

Cala il numero dei nuovi casi di Covid anche in Toscana, ma sempre a fronte di un numero di tamponi ridotto: sono 685 su 8.753 test, di cui 6.805 tamponi molecolari e 1.948 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 7,83% (21,6% sulle prime diagnosi). 32 i decessi avvenuti in Toscana nelle ultime 24 ore.

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid sono complessivamente 1.991 (43 in più rispetto a ieri), 279 in terapia intensiva (3 in meno rispetto a ieri).

Alle 12 di oggi sono state effettuate complessivamente 763.052 vaccinazioni, 16.675 in più rispetto a ieri.