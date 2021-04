Covid: morto un uomo di 52 anni. A Prato altri 107 positivi: superata la quota dei 20.000 contagiati dall’inizio dell’emergenza

Il bollettino di oggi fa registrare purtroppo un’altra vittima del Covid a Prato: un uomo di 52 anni che era ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Santo Stefa-no: 491esimo decesso associato al virus nella nostra provincia dall’inizio dell’emergenza sanitaria. I nuovi casi di positività emersi nel territorio pratese nelle ultime 24 ore sono 107 su un totale di 886 positività emerse in Toscana.

Se a livello regionale, il trend si conferma in calo, a Prato, l’andamento del contagio è dunque ancora preoccupante, come risulta dai dati che ci attestano come peggiore provincia d’Italia per nuovi casi settimanali in rapporto alla popolazione (310 ogni 100.000 abitanti).

Dal febbraio 2020, le persone risultate positive al Covid a Prato hanno superato quota 20.000, ovvero 20.075. La nostra è la provincia toscana più colpita in rapporto alla popolazione (con 7.809 casi ogni 100 mila abitanti), seguita da Pistoia (7.123) e Pisa (6.510).

La media Toscana è di circa 6.008 casi ogni 100.000 abitanti. La media italiana è 6.599, dato di ieri.

Il tasso grezzo di mortalità toscano per Covid-19 (numero di deceduti su popolazione resi-dente) è al momento di 163 per 100 mila residenti contro 199 della media italiana. La Toscana risulta dodicesima tra le regioni. Per quanto riguarda le province, il tasso di mor-talità più alto si riscontra a Massa Carrara (265 per 100 mila), seguita da Firenze (193,1) e Prato (191) mentre il più basso è a Grosseto (71,5).