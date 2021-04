Covid, nuovi positivi in Toscana di nuovo sopra quota 1.000. Prato con un indice di 286 casi ogni centomila abitanti

Sono 1.168 i nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Toscana. Il dato, anticipato su Telegram dal governatore Eugenio Giani, è in crescita rispetto a ieri (erano 934). Anche i test eseguiti sono in aumento: 25.655 rispetto ai 23.879 della giornata di ieri. Aumenta di conseguenza anche il tasso dei positivi alle prime diagnosi, che arriva al 14%. Nel pomeriggio la Regione diffonderà il bollettino con i dati provinciali. Prato questa mattina ha un indice di 286 nuovi casi settimanali ogni 100mila abitanti, sopra quindi il limite dei 250 che significa zona rossa. Un indice che purtroppo, dopo essere sceso nei giorni scorsi fino a 260, è tornato a salire.