Emissioni in atmosfera, dalla Regione 350mila euro di risorse per interventi “green”. Prato pianterà 500 alberi in tre aree: ecco quali

C’è anche Prato tra i primi 20 progetti del bando della Regione Toscana sul verde urbano e piste ciclabili, promosso nell’ambito della strategia “Toscana Carbon Neutral” e che punta a raggiungere l’obiettivo della neutralità di emissioni climalteranti entro il 2050.

Dei 5 milioni di euro stanziati complessivamente dalla Regione, quasi 360mila andranno a Prato per finanziare interventi in 3 aree: lo spazio di via Rimini che sorge di fronte al Centro direzionale Leonardo, l’area verde accanto al parcheggio scambiatore Nenni e lo spazio attorno alla “colonna spezzata” del Centro Pecci. Tre punti che si trovano su importanti aree di snodo del traffico cittadino.

Il Comune di Prato aggiungerà ai fondi regionali altri 250mila euro. Le tre aree individuate saranno riforestate, con un intervento di piantumazione di circa 500 alberi di specie in grado di assorbire e ridurre le emissioni in atmosfera. Nasceranno così tre nuovi spazi pubblici: parchi urbani in cui vivere a pieno la città.

Al bando regionale hanno partecipato 53 Comuni presentando 55 proposte. Con questi primi 20 progetti saranno piantate oltre 18mila specie di cui 7.000 alberi in grado di assorbire 7400 tonnellate di anidride carbonica