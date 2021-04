Prato in arancione, l’appello di Biffoni: “Facciamo attenzione, il virus c’è ancora. Guardate cosa è successo in Sardegna” VIDEO

“Siamo tornati in zona arancione, mi raccomando: facciamo attenzione, il virus non è finito”. Dopo che a sorpresa il presidente della Regione Eugenio Giani ha comunicato ai sindaci della provincia di Prato la decisione di far tornare anche il nostro territorio in arancione insieme al resto della Toscana, Matteo Biffoni ha tenuto una diretta Facebook per dare la notizia.

Quello del sindaco è stato un accorato appello alla responsabilità dei pratesi. Nella nostra provincia infatti registriamo ancora un numero di casi da zona rossa (282 ogni 100mila abitanti, dunque sopra il limite di 250) mentre il territorio regionale si attesta sotto la soglia prevista. “È una decisione legittima, una scelta che poteva essere fatta e noi ne prendiamo atto”, ha detto Biffoni sulla sua pagina Fb in un video che attualmente veleggia sulle 28mila visualizzazioni ed è in costante aumento. Allo stesso tempo il sindaco ha raccomandato ai pratesi di non considerare questo ritorno in fascia arancione come un “libera tutti”. “Altrimenti si rischia di tornare subito in zona rossa, guardate la Sardegna – ha osservato – era ‘bianca’, ha riaperto tutto ed è passata direttamente in zona rossa”.