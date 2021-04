Il Covid causa altre 5 vittime a Prato, i contagi tornano a salire

158 nuovi casi e 5 decessi. Resta ancora pesante la situazione del contagio da Covid a Prato e provincia. Il numero dei nuovi positivi è più alto rispetto a ieri e anche quello delle vittime cresce.

Una situazione che non lascia alcuno spiraglio e che anche per la prossima settimana vedrà la nostra provincia in zona rossa.

Sono 1.309 i nuovi casi di positività al Covid registrati in Toscana nelle ultime 24 ore. I nuovi casi sono in aumento su ieri (erano stati 1.153) a fronte di una diminuzione dei test effettuati (26.094 rispetto ai 28.229 di ieri). Il tasso dei nuovi positivi, pertanto, sale al 5,02% (14,4% sulle prime diagnosi) rispetto al 4,08% di ieri.

I ricoverati sono 1.988 (4 in meno rispetto a ieri), di cui 284 in terapia intensiva (1 in meno). Sono 33 i nuovi decessi: 20 uomini e 13 donne con un’età media di 79 anni.