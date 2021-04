Tutti in centro per le prime ore di zona arancione. C’è voglia di normalità tra i pratesi VIDEO

Chi passeggia, chi prende un aperitivo alle 17 (rigorosamente da asporto): i pratesi vivono così il ritorno in zona arancione. Le strade dello struscio sono piene; le pattuglie della Polizia municipale vigilano sul formarsi di assembramenti. Tra i commercianti c’è sollievo, ma anche il timore di dover chiudere nuovamente. Intanto gli acconciatori di Confartigianato presentano al Ministero per gli Affari regionali una petizione con 500 firme per chiedere di restare aperti anche in un eventuale ritorno in zona rossa: “I nostri protocolli funzionano, non abbiamo avuto contagi quando siamo state aperte – afferma Barbara Catani, presidente Confartigianato Toscana acconciatori -; siamo contente di aver riaperto anche se le comunicazioni dell’ultimo momento ci mettono in difficoltà: le nostre attività non si riaprono con un click o una firma, dobbiamo organizzare appuntamenti e chiamare collaboratori. Speriamo che non accada nuovamente”.

Guarda il video con le immagini e le interviste a cittadini e commercianti