Bollettino Covid: 31 nuovi casi e un decesso a Prato

Trentuno nuovi positivi ed un decesso a Prato e provincia nelle ultime 24 ore. Sono i dati del bollettino regionale, che segnala 200 nuovi casi Covid in Toscana e nove decessi, a fronte di 9.100 tamponi molecolari e oltre 10.500 tamponi anti-genici rapidi eseguiti.

Il tasso di positività – escludendo i tamponi di controllo – è al 3,1%.

In Toscana complessivamente, i pazienti Cocid ricoverati sono 557, di cui 114 in terapia intensiva. Altri 8.061 toscani sono in isolamento a casa, poiché presenta-no sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi.