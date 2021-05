Covid, 95 nuovi casi e 1 decesso a Prato e provincia

Salgono rispetto a ieri i nuovi casi di positività al covid a Prato e provincia. Nelle ultime 24 ore se ne registrano 95 (ieri erano 77). Da segnalare purtroppo anche un decesso, si tratta di una donna di 95 anni deceduta all’ospedale Santo Stefano.

In Toscana sono 715 i nuovi casi, su 27.063 test effettuati, di cui 12.716 tamponi molecolari e 14.347 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,64% (7,5% sulle prime diagnosi). Scende rispetto a ieri il numero dei nuovi positivi, a fronte di un numero maggiore di tamponi eseguiti. Oggi si registrano 11 nuovi decessi: 7 uomini e 4 donne con un’età media di 81,5 anni.

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid in Toscana oggi sono complessivamente 1.366 (49 in meno rispetto a ieri), 220 in terapia intensiva (5 in meno rispetto a ieri). Per quanto riguarda invece i posti letto dedicati ai pazienti covid nel territorio pratese, in area medica al Santo Stefano oggi sono ricoverati 117 pazienti, su 129 letti; 17 su 20 sono i letti occupati in terapia intensiva. Al Centro Pegaso sono sono occupati 51 letti sui 58 disponibili. Al completo invece la Melagrana a Narnali, con tutti e 42 i posti letto occupati, così come la palazzina del vecchio ospedale, dove sono ricoverate 23 persone nei 23 posti letto disponibili.