Covid, altre 4 vittime a Prato e provincia. 58 i nuovi casi

Sono 58 i nuovi casi di positività al Covid registrati a Prato e provincia nelle ultime 24 ore. Numeri in calo rispetto a ieri, con i nuovi contagi che erano saliti a 86. Non si arresta però purtroppo la conta delle nuove vittime, con altri quattro decessi. Si tratta di un uomo di 69 anni e due donne di 77 e 84 anni, pratesi, deceduti al Santo Stefano, e una donna di Prato di 72 anni morta all’ospedale fiorentino di Careggi.

Il totale dei casi da inizio pandemia passa dunque a 21.648, quello dei decessi a 563. In Toscana, Prato resta la provincia con il tasso più alto di casi (con 8.455 casi per 100.000 abitanti), seconda per incidenza di decessi (219,9 per 100.000).

Dando uno sguardo ai dati regionali, oggi in Toscana sono 529 le nuove positività rilevate (in calo rispetto a ieri, quando il bollettino segnalava 651 casi), su 23.293 test effettuati, di cui 11.444 tamponi molecolari e 11.849 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,27% (6,7% sulle prime diagnosi). L’età media dei 529 nuovi positivi odierni è di 40 anni circa. Oggi si registrano 17 nuovi decessi: 6 uomini e 11 donne con un’età media di 78,3 anni.

Continua a calare la pressione sulle strutture ospedaliere: le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid in Toscana oggi sono complessivamente 1.117 (48 in meno rispetto a ieri), 182 in terapia intensiva (5 in meno rispetto a ieri). Per quanto riguarda Prato, al Santo Stefano sono ricoverate 94 persone in area covid (su 104 posti letto disponibili) e 13 in terapia intensiva (su 20 posti). Al Centro Pegaso sono 35 su 58 i posti letto occupati. Nella palazzina del vecchio ospedale sono occupati 10 letti su 12; al completo La Melagrana, dove sono occupati tutti e 42 i letti.