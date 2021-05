Covid: calano i nuovi casi, ma ci sono altre sei vittime

Calano nuovamente i nuovi casi di Covid a Prato e provincia: nelle ultime 24 ore se ne registrano 77 (ieri erano 115). Resta invece purtroppo ancora molto alto il numero delle vittime, che sono ben 6, portando così a 532 il numero dei decessi dall’inizio dell’emergenza sanitaria.

I nuovi casi registrati in Toscana sono 861 su 26.136 test effettuati, di cui 14.909 tamponi molecolari e 11.227 test rapidi. Rispetto a ieri il numero dei nuovi positivi è aumentato (ieri erano 744), a fronte però di un minor numero di tamponi (ieri erano 26.800). Il tasso nei nuovi positivi è 3,29% (9,2% sulle prime diagnosi). Oggi in Toscana si registrano 33 nuovi decessi: 17 uomini e 16 donne con un’età media di 82,2 anni.

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 1.415 (32 in meno rispetto a ieri, meno 2,2%), 225 in terapia intensiva (4 in meno rispetto a ieri, meno 1,7%).