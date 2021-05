Covid: nel week end quasi 200 nuovi casi. Altre 4 vittime

192 nuovi casi e 4 decessi. E’ il bilancio sul fronte Covid a Prato e provincia nel fine settimana.

Nello specifico sono state 112 le positività emerse sabato e 80 ieri.

730, invece i casi emersi ieri in Toscana, dove si contano altre 17 vittime e cresce il numero dei ricoverati. Sono infatti 1.546 (19 in più rispetto a ieri), di cui 250 in terapia intensiva (2 in più) i pazienti Covid negli ospedali della regione.