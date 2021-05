Nuovo sentiero per la Rocca Cerbaia nel nome di Dante. Il 29 maggio festa di inaugurazione

La Valle onde Bisenzio si dichina, così citata nel XXXII Canto dell’Inferno, a buon titolo e con impegno celebra l’anno dantesco: domenica 29 maggio, alla Rocca Cerbaia, si inaugura il Sentiero di Dante (il nuovo CAI 448).

Le mille e una rocca è il suggestivo titolo dell’evento, promosso dal Comune di Cantagallo e curato per la parte scientifica dalla Fondazione CDSE, che vede protagonista la millenaria Rocca Cerbaia e i suoi legami, storici e leggendari, con i Conti Alberti e con il Sommo poeta che più volte – e a dire il vero con scarsa benevolenza – fa riferimento a loro nella Commedia.

Dunque il Sommo poeta fa un bel regalo a Cantagallo: il nuovo sentiero collega il suggestivo ponte di Cerbaia nei pressi della SR 325, a nord di Carmignanello, alla Rocca, la meta turistica più frequentata ed ammirata del territorio. “Si inaugura un nuovo cammino culturale con inedite prospettive date dall’intreccio fra reale e meraviglioso, ci troveremo in un luogo unico dove si incontrano storia millenaria e ambiente – sottolinea Maila Grazzini, assessore alla Cultura – Tutto questo è stato reso possibile grazie all’ottimo lavoro di squadra che ha visto protagonisti l’ufficio cultura, la Fondazione CDSE, l’ufficio tecnico e gli operai comunali, il CAI, Legambiente ed il Gruppo Alpini di Cantagallo”.

Il sentiero CAI n. 448 permetterà agli escursionisti di giungere alla Rocca in meno di un’ora, regalando ai turisti visitatori un cammino suggestivo, aprendo una prospettiva di grande bellezza sul sito archeologico.“Il sentiero di Dante è l’intreccio tra realtà e leggenda: nessun luogo nell’Appennino pratese ha mai suscitato, negli ultimi due secoli, tanto fascino leggendario come Rocca Cerbaia, un complesso medievale immerso nei boschi della media Valle, a strapiombo sul Bisenzio”, sottolinea la direttrice del CDSE, Alessia Cecconi. La fortuna del luogo è legata prima di tutto a Dante Alighieri, che ha inserito in tutte e tre le cantiche della Divina Commedia personaggi della famiglia Alberti, proprietari storici della fortificazione: i fratelli fratricidi Alessandro e Napoleone nella Caina infernale, il conte Orso nel Purgatorio, Cunizza da Romano (di madre albertesca) nel Paradiso.

L’inaugurazione del sentiero sarà l’occasione per scoprire, insieme alle studiose Alessia Cecconi e Luisa Ciardi del CDStutti i segreti di Rocca Cerbaia, approfondendo l’intreccio di vicende – sospese tra storia e leggenda – che vedono protagonisti Dante e i Conti Alberti.

Si potrà raggiungere la rocca partecipando a tre tour, condotti dalle guide di Legambiente, in partenza dal ponte di Cerbaia alle 15, alle 15,45 e alle 16,30 (prenotazione obbligatoria)

Alla Rocca si terrà un concerto di musica medievale con Tuscae Gentes, Daniele Poli e Ugo Galasso. E’ stato coinvolto l’artista Giulio Zeloni che per l’occasione ha realizzato una linea di magliette dedicata a Dante e alla Rocca. All’arrivo.

L’iniziativa, una festa nel rispetto dei protocolli Covid, si inserisce nel programma dantesco della Regione Toscana e fa parte del programma “Passeggiate e itinerari primavera-estate 2021. Alla scoperta della Val di Bisenzio tra reale e meraviglioso”, promosso dai Comuni di Cantagallo, Vernio, Vaiano e dalla Fondazione CDSE.