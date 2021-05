Pellegrinaio Novo chiuso nel fine settimana, vaccinazioni spostate al Centro Pegaso. Scoppia la polemica

Secondo l’Asl l’individuazione di un terzo hub vaccinale non è una priorità, il Pellegrinaio Novo non presenta criticità nonostante le proteste dei pratesi sul fatto che la struttura si trovi in pieno centro storico e non abbia un vicino parcheggio dedicato, e la campagna vaccinale procede nel migliore dei modi. Poi, però, c’è la realtà. Dopo i disagi della scorsa domenica in piazza dell’Ospedale, con file, proteste, ritardi e rimozione forzata di un’auto, nel prossimo weekend ci sarà un beffa bis.

Il centro vaccinale sabato 22 e domenica 23 maggio resterà chiuso per motivi di sicurezza. Nel vicino cantiere, infatti, andrà posizionata una gru necessaria per eseguire dei lavori sul tetto della palazzina degli Spedalinghi, e questo intervento non è compatibile con la presenza in piazza dei pratesi in attesa del vaccino. La diretta conseguenza è il dirottamento all’ex Creaf di centinaia di prenotazioni, col problema aggiuntivo di cercare di ridurre al minimo le modifiche agli orari degli appuntamenti già presi da settimane. L’altra preoccupazione è quella di un eccessivo afflusso in via Galcianese nel weekend, rischiando di ripetere caos e file già viste fra marzo e aprile al centro Pegaso.

Sulla vicenda è intervenuto il senatore Patrizio La Pietra di Fratelli d’Italia: “Non ci sono più parole per descrivere l’inadeguatezza, l’incapacità e l’assoluta improvvisazione con cui la Regione Toscana e la ASL Toscana Centro stanno gestendo la campagna di vaccinazione a Prato dove i due hub – Centro Pegaso e Pellegrinaio – sono vicini di casa di cantieri edili in attività. Una follia e se errare è umano, perseverare è diabolico. Due hub vaccinali su due in mezzo ai lavori edili, nessuno avrebbe potuto far meglio della Regione Toscana e della Asl Toscana Centro”