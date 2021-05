“Rivoluzione Verde”, la due giorni di Anci Toscana a Prato per la transizione ecologica VIDEO

Una due giorni per definire ruolo e priorità degli enti locali nella transizione ecologica. E’ “Rivoluzione Verde”, l’iniziativa promossa da Anci Toscana, in corso oggi e domani a Manifatture Cinema a Prato e in diretta sulla pagina Facebook di Anci Toscana.

Nel rapporto dell’uomo con l’ambiente sta il futuro delle prossime generazioni. Una realtà di cui tutti i paesi stanno prendendo atto e che sta anche al centro del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), appena varato dal nostro governo per uscire dall’emergenza pandemica; un piano dove gli enti locali rivestono un ruolo fondamentale per la definizione e l’attuazione delle scelte e delle linee di azione. E’ per questo che Anci Toscana sta portando avanti una serie di eventi che hanno proprio le politiche ambientali come fulcro e tema principale: come il prossimo appuntamento “Rivoluzione verde. Tra mitigazione e adattamento per una transizione inclusiva ed equa”, nell’ambito di “Dire e Fare”: due giorni per individuare strategie, condividere idee innovative, valutare le sfide che la collettività è chiamata ad affrontare.

Il confronto toccherà diversi ambiti, interconnessi e fondamentali, tra cui la tutela delle risorse naturali, l’affermazione di nuovi modelli di produzione e consumo compatibili con la protezione e l’uso sostenibile dell’ecosistema terrestre, la riduzione degli sprechi, la promozione dell’agricoltura sostenibile, il potenziamento di reti di mobilità green, l’efficientamento energetico.

La prima parte dei lavori si è tenuta in collegamento dalle Manifatture Digitali di Prato, con gli interventi di Matteo Biffoni presidente Anci Toscana e sindaco di Prato; Alessandro Ghinelli responsabile Ambiente ANCI e sindaco di Arezzo; Francesco Puggelli presidente Provincia di Prato e sindaco di Poggio a Caiano; Emanuele Bortolotti AG&P greenscape; Giovanni Carrosio Università di Trieste; Stefano Caserini Politecnico di Milano; Fausto Ferruzza Presidente Legambiente Toscana, Roberto Marini Delegato WWF Toscana e Monia Monni assessore regionale all’Ambiente che ha tratto le conclusioni.

Poi sono previste sei sessioni tematiche (quattro il giovedì e due il venerdì) incentrate su Mobilità sostenibile, energie rinnovabili, efficientamento energetico, economia circolare, presidio del territorio e rischio idrogeologico, con la presenza di sindaci, assessori, dirigenti regionali, studiosi, vertici delle aziende partecipate e per la prima volta due giovani influencer, che parleranno di comunicazione nella transizione ecologica.

Tutto l’evento sarà in diretta sulla pagina Facebook di Anci Toscana.