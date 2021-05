Un nuovo giardino alla scuola primaria e dell’infanzia De Andrè

Al via i lavori per la realizzazione di un playground nel giardino della scuola primaria Fabrizio De André di via Capponi, resi possibili grazie a una donazione pari a 20mila euro promossa da Banco Bpm nell’ambito del ‘Progetto Scuola’, iniziativa che nei territori di maggior presenza della banca sostiene le scuole nel rinnovo di edifici e dotazioni di materiali didattici. Il progetto è stato realizzato dalla scuola De André in accordo con il Comune di Prato, proprietario della struttura, che attraverso l’assessorato alla Città Curata ha stanziato ulteriori 12mila euro.

Il giardino scolastico era diventato uno sterrato dopo i complessi lavori di consolidamento dell’edificio che si erano resi necessari nel 2010: l’esigenza di uno spazio esterno adeguato è emersa in modo ancora più stringente con l’avvento dalla pandemia Covid-19 che ha dimostrato l’importanza della didattica all’aperto non solo come alternativa alla didattica a distanza, ma anche come nuova e stimolante modalità di insegnamento da affiancare alle lezioni in classe. L’area fino ad oggi è stata utilizzata solo marginalmente poiché lo stato di degrado e le criticità del terreno argilloso l’hanno resa impraticabile per molti mesi dell’anno. Da qui il progetto del playground, un campo sportivo regolamentare, attrezzato per il basket e la pallavolo e più in generale per l’attività fisica. La superficie d’intervento è di circa 470 mq con al centro il campo sportivo. I lavori necessari al risanamento dell’area consistono principalmente nel rifacimento del sistema di raccolta delle acque meteoriche e nel livellamento del terreno.

“Ringrazio Banco Bpm per questo contributo che, insieme con il finanziamento comunale, permetterà alla scuola De André di avere uno spazio all’aperto più bello e strutturato – dice il sindaco Matteo Biffoni – Sappiamo bene quanto le attività all’aria aperta siano importanti per i bambini, ancora di più in questo periodo in cui le regole anti Covid vanno rispettate in modo esemplare nella scuola. Siamo quindi felici di dare il via a un progetto di riqualificazione importante che consegnerà alla scuola un giardino completamente nuovo”.

“Siamo molto orgogliosi di essere a Prato oggi insieme alle istituzioni locali per sostenere, come banca del territorio, la città e la sua comunità – spiega Paolino Donnarumma, Responsabile Area Firenze, Prato, Umbria di Banco Bpm – La forza del ‘Progetto Scuola’ di Banco Bpm sta nella capacità di intercettare le necessità delle scuole mettendosi al loro ascolto e offrendo supporto per interventi concreti. In Toscana lo abbiamo già portato con successo in altre città, ma questo di Prato è uno dei progetti più ambiziosi a testimonianza dell’importanza che questo territorio riveste per noi e della volontà di sostenerlo anche e soprattutto in un momento così difficile come quello che stiamo vivendo”.

L’assessore alla Città Curata Cristina Sanzò: “La realizzazione del playground attrezzato nel giardino della primaria De Andrè permetterà di riqualificare l’area e mettere a disposizione della scuola uno spazio verde da utilizzare non solo per il gioco ma anche per la didattica, soprattutto ora che gli spazi all’aperto attigui alle scuole sono diventati molto importanti. Proprio alla luce di questo, l’Amministrazione comunale insieme agli assessorati coinvolti sta portando avanti una ricognizione nelle altre aree esterne delle strutture scolastiche per lavorare a progetti e reperire risorse al fine di migliorarne la fruibilità. Ringrazio Banco BPM per le risorse stanziate, che unite a quelle messe a disposizione dall’Amministrazione comunale che compartecipa al progetto, porteranno benefici a tutti, non solo agli studenti”.

“E’ importante per i bambini avere la possibilità di poter stare all’aria aperta durante la ricreazione ma non solo, anche poter fare delle lezioni fuori – afferma l’assessore alla Pubblica Istruzione Ilaria Santi – Come ci ha insegnato l’esperienza del Covid-19, anche questa è una parte importante dell’educazione”.

Come spiega la dirigente scolastica, Giuseppina Cappellini, da anni l’Istituto Comprensivo Mazzoni -che comprende la scuola De André- è impegnato nella ricerca di una didattica inclusiva, anche attraverso la valorizzazione e riqualificazione delle aree esterne.

Non è un caso, quindi, che a questo progetto si aggiunga quello dell’Aula Verde che riguarda la riqualificazione di ulteriori 300mq adiacenti il playground: un’area polifunzionale all’aperto ideata dall’architetto Irene Peruzzi e promossa l’Associazione Genitori Erbavoglio dove i bambini possano giocare in tutta sicurezza grazie ad arredi amovibili e componibili, a un pavimento di cemento levigato su cui poter disegnare e alla stesura di un manto di erba artificiale. L’opera prevede l’ulteriore spesa di circa 20mila euro.