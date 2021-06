Allagamenti, quartiere sotto scacco. Scatta la petizione dei residenti: “Danni per migliaia di euro, ora potenziare la fognatura” VIDEO

Centotrentatré firme per chiedere al Comune di Poggio a Caiano, all’Autorità Idrica Toscana e a Publiacqua di mettere in sicurezza via Da Vinci, via San Francesco e piazza Buontalenti. E’ la petizione protocollata da un gruppo di residenti, zona Bonistallo, che chiede interventi urgenti per porre fine ai continui allagamenti di cantine, garage, fondi e piani terreni dei palazzi. Una situazione che ormai si ripresenta da anni, creando danni a mobili, oggetti e alle stesse pertinenze delle abitazioni.

Il problema è rappresentato dalla portata limitata della fognatura, che quando riceve un cumulo eccessivo di acqua piovana, non riesce a contenere tutto il flusso, ributtandolo per strada. La diretta conseguenza è l’allagamento di tutta l’area.

La paura dei residenti è quella che nel prossimo autunno e inverno ci possano essere nuovi allagamenti, comportando danni per migliaia di euro ai cittadini del quartiere.

La petizione è stata consegnata nelle mani del sindaco Puggelli e dell’assessore Bertini. L’ampliamento della portata della fognatura non è un lavoro che può essere direttamente realizzato dal Comune, ma dovrà essere autorizzato dall’Autorità Idrica e inserito nel piano di investimenti di Publiacqua.

Nel video le interviste ai residenti e all’assessore Tommaso Bertini