Cap, addio al servizio di trasporto pubblico: ma la cooperativa pensa già al futuro. Punterà sul turismo

Dopo la sentenza del Consiglio di Stato che ha ribadito la legittimità dell’aggiudicazione definitiva della gara regionale sul trasporto pubblico locale ad Autolinee Toscane, inizia una nuova storia per il tpl cittadino. Per la prima volta a gestirlo saranno i francesi di Ratp, anche se i termini del passaggio di consegne non sono ancora chiari.

Autolinee Toscane, infatti, dovrà prima trovare l’accordo con Cap per la cessione di tutti i beni utili al servizio di trasporto pubblico locale: quindi autobus, paline, infrastrutture e strumentazioni tecnologiche. La sensazione è quella che serviranno settimane, se non mesi, per trovare la quadra. Anche perché è evidente che ognuna delle parti proverà a strappare il prezzo migliore. Qualcuno ipotizza nella data del 1° settembre il momento per il subentro dei francesi, altri invece allungano le tempistiche a fine anno. Già stabilito da liste precompilate, invece, il passaggio dei dipendenti. Ricordiamo che Cap ha 200 dipendenti e 300 soci: coloro che rientrano nel servizio di tpl passeranno in blocco ad Autolinee Toscane.

Poi c’è l’altro interrogativo: perso il servizio di tpl cosa ne sarà di Cap? L’azienda per il momento preferisce non commentare le conseguenze derivanti dalla sconfitta nella gara regionale, ma intanto la dirigenza è già al lavoro per progettare il futuro. Di sicuro la cooperativa continuerà a portare avanti il settore immobiliare e quello turistico. Poi proseguirà nella gestione di una fetta di manutenzione dei mezzi che non rientra nell’ambito della gara del tpl. E’ evidente che non sarà più l’azienda che per decenni in città abbiamo conosciuto, anche semplicemente in considerazione del trasferimento in massa di una gran quantità di lavoratori verso Autolinee Toscane. Ma comunque la cooperativa sposterà gran parte dei propri investimenti per potenziare i settori immobiliari e turistici, provando a rafforzare la propria posizione in Toscana e nel centro Italia.

Sulla vicenda della gara regionale interviene anche il sindaco Matteo Biffoni. “In alcune zone della Toscana, come Prato, la situazione del trasporto pubblico è diversa rispetto ad altre e continuo a credere che fosse possibile, anzi utile, tenerlo presente – dice -. Sul nostro territorio abbiamo avuto sempre un’azienda sana, vicina alle esigenze della comunità e disponibile a un confronto franco e diretto, sempre nell’interesse della città, in un contesto in cui l’azienda ha sempre innovato e investito in mezzi e in personale – prosegue Biffoni -. Ovviamente mi auguro che questo confronto che ci sarà anche con il nuovo gestore” conclude il sindaco.