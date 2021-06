Dipinti Galleria degli Alberti: gli “Amici dei Musei” si costituiscono in giudizio al Consiglio di Stato contro il ricorso dell’ex Bpvi

L’Associazione Pratese Amici dei Musei ha dato mandato al suo difensore, l’avvocato Mauro Giovannelli, di costituirsi in giudizio di fronte al Consiglio di Stato per ottenere il rigetto dell’appello della Banca Popolare di Vicenza in liquidazione coatta amministrativa dello scorso maggio contro la sentenza del TAR Toscana che, respingendo il ricorso proposto dalla stessa Banca, aveva

confermato la sussistenza del vincolo tra il Palazzo degli Alberti e l’omonima Galleria, in pratica stabilendo che i dipinti debbano rimanere a Prato.

Non solo. Rilevato che l’appello è stato proposto dalla Banca Popolare di Vicenza l’ultimo giorno utile e che il ricorso potrebbe richiedere tempi lunghi per la sua decisione, facendo permanere una situazione di incertezza sulla fattispecie giuridica controversa, l’Associazione Pratese Amici dei Musei ha proposto – sempre tramite il proprio legale – una istanza di fissazione urgente del ricorso al Presidente della VI Sezione del Consiglio di Stato, competente a decidere. “La definizione della lunga controversia in atto è, infatti, condizione preliminare per la riapertura al pubblico della Collezione, la cui fruizione è da troppo tempo negata ai cittadini pratesi e a tutti coloro, turisti, studiosi o cultori della materia, che hanno specifico interesse alla sua riapertura” afferma l’Associazione Pratese Amici dei Musei.

L’avvocato Giovannelli ha inoltre preso contatto con il Soprintendente di Firenze, Pistoia e Prato, per informarlo del ricorso e perché la Soprintendenza competente mantenga, anche medio termine, la sua vigilanza sulla Collezione.

La battaglia per far tornare stabilmente la collezione a Prato – lo ricordiamo – è nata anche grazie alla campagna di informazione del settimanale Toscana Oggi, rilanciata con forza da Tv Prato.