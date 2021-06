Domani al via “Eat Carmignano Walking”, passeggiate tra arte, natura e gastronomia FOTO

Dopo l’esperienza di “Eat Artimino” degli anni passati, legata ad “Eat Prato”, quest’anno arriva una nuova serie di passeggiate tra storia, arte, natura e gastronomia. Sei appuntamenti, tre per adulti e tre per bambini, durante i quali sarà possibile scoprire il territorio di Carmignano a passo lento, seguendo i passi di guide esperte e terminando le serate con la degustazione di prodotti tipici. Nei tre sabati (26 giugno, 3 e 10 luglio) verranno i percorsi si snoderanno lungo le vie dell’acqua a Seano, la via degli Etruschi ad Artimino e le orme dei medici a Bacchereto. Nelle domeniche (27 giugno, 4 e 11 luglio) i bambini saranno invece accompagnati a scoprire storia e natura attraverso leggende e curiosità. Le camminate del sabato hanno un costo di 15 euro a persona, quelle della domenica di 8 euro per gli adulti e 5 euro per i bambini. Informazioni e prenotazioni: Pro Loco di Carmignano Tel 055.8712468 / info@carmignanodivino.prato.it

Ecco il calendario delle iniziative:

Sabato 26 giugno

Vie dell’acqua e visita guidata al Parco Museo Quinto Martini,

al termine apericena per tutti i partecipanti

Ritrovo: Seano | Parco Museo Quinto Martini

In collaborazione con Paolo Gennai, Elisa Biagi, Ass. Parco Museo Quinto

Martini e Spizzettando

Domenica 27 giugno (BAMBINI)

Seano, un micromondo da scoprire

Fra le vigne e gli ulivi c’è un micromondo da scoprire, una vita

nascosta tra i fili d’erba e all’ombra degli alberi. Andremo fino al

lago di Castagnati e… spunterà un mostro dalle acque? Lo scoprirete solo

camminando con noi in un percorso facile, dolce e panoramico nella vera

anima della campagna toscana.

Partenza ore 18 dal parcheggio del Parco Museo Q. Martini – Seano

Difficoltà bassa, bambini dai 5 anni in su

Sabato 3 luglio

Via degli Etruschi e visita guidata alla necropoli di Prato Rosello e

Tomba del Guerriero,

al termine apericena per tutti i partecipanti presso la Tenuta La Borriana

Ritrovo: Artimino | Pieve di S.Leonardo

In collaborazione con Museo Archeologico di Artimino e Gruppo

Archeologico Carmignanese

Domenica 4 luglio (BAMBINI)

Carmignano, tra acqua e fortezze

I Medici, grandi sovrani, regnavano su queste terre: ci hanno lasciato

ville e castelli, ma anche sorprese da trovare sul nostro cammino.

Sapete come portavano l’acqua in casa? Scopriamolo insieme prima di

salire in cima alla Rocca passando tra gli olivi, vigne e zone incolte

rifugio di animali selvatici.

Partenza ore 18 dalla Chiesa di Carmignano

Difficoltà medio-bassa, bambini dai 6 anni in su

Sabato 10 luglio

Sulle orme dei Medici, visita guidata all’Esposizione delle Antiche

Maioliche di Bacchereto

con sosta alla Casa della nonna di Leonardo da Vinci,

al termine apericena per tutti i partecipanti presso la Fattoria di

Bacchereto con spiegazione sulla Villa

Ritrovo: Bacchereto | ex-cava

In collaborazione con Ass. Artumes e Gruppo Archeologico Carmignanese

Domenica 11 luglio (BAMBINI)

I Giganti di Pietramarina

All’ombra del bosco di antichi agrifogli e lecci secolari che ammanta il

bel Montalbano, si nascondono misteri che solo gli esploratori più

coraggiosi potranno scoprire! Dal monte dove gli antichi Etruschi

scrutavano il cielo, andremo alla ricerca dei Giganti di Pietramarina,

osservando il meraviglioso parco che li custodisce.

Partenza ore 18 dal parcheggio del Pinone

Difficoltà medio-bassa, bambini dai 7 anni in su.