Giornata Mondiale della Bicicletta, protagonista il progetto IBike del Marconi. Il Comune consegna una pergamena all’istituto in segno di ringraziamento FOTO

Oggi, giovedì 3 giugno, in occasione della Giornata Mondiale della Bicicletta, istituita nel 2018 dall’Onu per sottolineare i benefici sociali e ambientali dell’uso della bicicletta come mezzo di trasporto non solo per il tempo libero, il Comune di Prato ha organizzato diverse iniziative all’insegna della mobilità ciclabile e sostenibile.

Si è cominciato con una biciclettata che ha visto protagonisti l’Amministrazione comunale, insieme ai docenti e agli studenti dell’Istituto Gugliemo Marconi, che hanno partecipato a una passeggiata in bici con partenza dalla scuola e arrivo in piazza del Comune. In questa occasione il sindaco Matteo Biffoni e l’assessore alla Mobilità Flora Leoni hanno consegnato al preside dell’Istituto G. Marconi il professore Paolo Cipriani e a tutta la scuola, la pergamena del Comune di Prato in segno di ringraziamento per l’impegno che docenti e studenti portano avanti per il progetto IBike.

“Nella Giornata Mondiale della Bicicletta, abbiamo voluto consegnare una pergamena per ringraziare tutta la scuola che si impegna nel progetto IBike. Sosteniamo da anni il progetto perché ha molti aspetti positivi, infatti i ragazzi imparano un mestiere, la scuola introita delle risorse quando le vende, permettendo a tanti cittadini di avere biciclette nuove a prezzi veramente concorrenziali, in più con la Polizia Municipale ripuliamo la città dalle carcasse delle biciclette abbandonate e non meno importante promuoviamo l’utilizzo della bici per andare a scuola, ma anche a lavoro, e non solo per lo svago. Siamo molto contenti dei risultati del progetto e continueremo la collaborazione“ ha sottolineato il sindaco Matteo Biffoni.

Il progetto IBike infatti, finanziato dalla Regione in collaborazione con il Comune di Prato, ha come obiettivo quello di recuperare parti meccaniche di biciclette abbandonate sulle aree pubbliche per poi rimetterle sul mercato riciclate e anche dotate di dispositivo elettrico. Un’attività che coniuga il riciclo e il riuso, la formazione, l’inclusione e la mobilità ecosostenibile.

Inoltre in Consiglio comunale l’assessore alla Mobilità Flora Leoni presenta il progetto BICIPLAN, promosso dall’assessorato alla Mobilità e con il quale da tempo il Comune di Prato promuove l’utilizzo della bicicletta non solo per svago ma come vero e proprio mezzo di trasporto per la mobilità quotidiana. Il BICIPLAN individua e completa una rete ciclabile e ciclopedonale che rende conveniente in termini di relazioni servite, tempo di percorrenza, comfort e sicurezza, lo spostarsi in bicicletta non solo per chi vive-lavora in centro ma anche per chi dalle frazioni raggiunge i poli attrattori della mobilità cittadina (luoghi di lavoro e studio, servizi pubblici, ecc.).

“L’obiettivo è quello di ridurre la dipendenza dell’uso dell’auto negli spostamenti di breve distanza, attraverso misure volte ad incidere sulla riduzione del tasso di motorizzazione, separando il bisogno di mobilità dall’uso dell’auto e dal suo possesso” ha detto l’assessore alla Mobilità Flora Leoni.

Prato presenta un’elevata propensione all’uso dell’auto (la quota modale auto si attesta tra il 70-80% a seconda dei motivi dello spostamento) associato ad un elevato tasso di motorizzazione (595 auto per 1000 abitanti, contro un valore medio delle città europee che si attesta tra 300/400 auto ogni 1000 abitanti).

“Con la redazione del Biciplan, il Comune di Prato definisce lo schema della rete ciclabile, riqualificando i collegamenti esistenti, riconoscendo l’integrazione tra la rete urbana e quella di ambito sovralocale sulla quale la Regione Toscana si sta impegnando con specifici finanziamenti intrapresi con la Ciclovia Firenze/Prato e la Ciclovia del Sole” conclude l’assessore Leoni.

Per chi si muove in bicicletta si ricorda che a Prato sono disponibili i servizi di:

– Punzonatura della biciclette in modo che, anche in caso di furto, siano sempre riconducibili al legittimo proprietario attraverso un codice alfanumerico associato. Il servizio è gratuito e attivo su appuntamento. Per prenotarsi è necessario telefonare allo 0574 870560 dal lunedì al venerdì e selezionare l’opzione 4. Si ricorda che la punzonatura non può essere fatta su biciclette con telaio di carbonio. Per maggiori informazioni https://www.comune.prato.it/ it/temi/mobilitagrave-e- trasporti/servizio/campagna- salvabici/archivio6_0_301.html .

– Parcheggio alla Stazione di Porta al Serraglio, dove è possibile lasciare la propria bicicletta in uno spazio al coperto, H24, al quale si accede mediante tessera magnetica. Per usufruire del servizio (che prevede un abbonamento mensile, trimestrale, semestrale o annuale) basta recarsi allo sportello Consiag di Porta al Serraglio. Per maggiori informazioni https://www.comune.prato.it/ it/muoversi/parcheggi/ parcheggio-bici/pagina889.html .