Ospedale, scatta il piano ferie: tagliati 144 posti letto. La Cgil: “Le assunzioni fatte durante l’emergenza Covid non bastano”

144 posti letto in meno all’ospedale Santo Stefano nel periodo centrale dell’estate, quello compreso tra il 28 giugno e il 29 agosto. Per consentire al personale di smaltire le ferie, come gli scorsi anni, circa il 25% dei posti totali in dotazione al nosocomio pratese vengono chiusi.

Il taglio riguarderà anche i 60 posti letto dedicati alla cura del Covid, che si manterranno nel numero di 42, di cui 10 per l’alta intensità. La maggiore concentrazione delle chiusure si realizza nella degenza ordinaria – 52 posti sui 320 disponibili – e nella medicina d’urgenza con 16 chiusure sul totale di 40 posti disponibili.

“I numeri sono impietosi e la prospettiva generale è quella della chiusura di un posto letto su quattro disponibili. Le cause delle chiusure di parte dei posti letto è determinata dalla mancata assunzione di personale in sostituzione di quello che verrà messo in ferie per garantire il reintegro delle energie psicofisiche” afferma Sandro Malucchi, segretario generale Funzione Pubblica Cgil Prato.

Le assunzioni di infermieri e operatori socio-sanitari durante il periodo dell’emergenza Covid non sono bastate a colmare le carenze di organico che arrivano da lontano. Negli ultimi 18 mesi, la Asl Toscana Centro – per l’intero territorio Firenze, Empoli, Prato, Pistoia – ha assunto a tempo indeterminato 757 infermieri, ma di questi 136 erano già in servizio (si è trattato dunque di stabilizzazioni) e 252 sono andati a sostituire quelli andati in pensione.

Gli infermieri aggiuntivi per affrontare la crisi sanitaria sono stati dunque 369, più 108 assunti a tempo determinato per 12 mesi (ad altri 150 infermieri, già in forza alla Asl, è stato rinnovato il contratto a termine).

Secondo la FP CGIL l’unica soluzione possibile è il superamento dei patti di stabilità determinati dalla legge finanziaria del 2007 che impedisce la crescita della numerosità degli addetti alle prestazioni sanitarie, fissando dei tetti si spesa per il personale calcolati sui livelli del 2004, – l’1,4%.

“L’epoca Covid – incalza Sandra Degl’Innocenti, Rappresentante Sindacale Unitaria della FP CGIL – avrebbe dovuto insegnare a chi governa e a chi legifera che la riduzione della numerosità dei professionisti in sanità provoca il rischio d’implosione del sistema sanitario con conseguenze drammatiche per la salute collettiva. O si cambiano le norme che impediscono lo sviluppo del sistema o il perdurare della pandemia rischia di lasciare i cittadini senza la cura e l’assistenza necessaria in tutte le branche epidemiologiche”.

“Il piano assunzionale adottato dalla ASL Toscana Centro – continua Sandra Degl’Innocenti – non prende in esame le necessità di copertura delle ferie estive del personale sanitario che proviene da un tour de force lungo oltre un anno e particolarmente sfibrante. In assenza di una programmazione delle politiche del personale l’ospedale non può che veder ridurre la propria capacità di assorbimento delle richieste di ricovero. D’altra parte non è possibile non andare in ferie, molte di noi hanno ferie residue degli anni precedenti che devono essere consumate. Inoltre con l’attuale piano è prevista la mobilità degli operatori da un reparto a un altro con la perdita delle specificità professionali determinate dall’esperienza maturata”.

Anche i posti letto sul territorio subiranno una parziale chiusura. “Si pensi che all’ex Creaf e alle cure intermedie interamente dedicati al Covid a bassa intensità” avverte Sandra Degl’Innocenti “si verificherà una riduzione della metà dei posti dedicati, riconvertendo alcuni di questi all’attività tipica pre Covid. Inoltre alcuni professionisti sanitari saranno comunque impiegati in attività vaccinale che, giustamente, non potrà essere ridotta per intensità”.

Oltre al personale sanitario, c’è poi la partita del personale amministrativo, come spiega Sandro Malucchi: “Sicuramente Prato è partita, al momento dell’unificazione con le altre Asl, con circa 240 amministrativi, molti dei quali dal 2015 ad oggi sono andati in pensione e sono stati scarsamente sostituiti da nuove assunzioni. La cosa ci preoccupa anche perchè a causa della carenza di personale amministrativo, che predispone i bandi di gara per le opere pubbliche, rischiano di slittare alcuni progetti importanti per la sanità pratese come la realizzazione del distretto di San Paolo nei tempi stabiliti dalla Regione, entro il 30 novembre 2023. Quando mancano le funzioni amministrative al’interno di un’azienda sanitaria, si riduce anche il servizio sanitario stesso. Per questo noi crediamo di dover richiedere l’invio di personale sufficiente a coprire quella funzione”.



Da registrare, sempre sul fronte delle carenze di organico, la mobilitazione dell’Intersindacale della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria della Toscana, che raccoglie medici appartenenti a varie sigle (Anaao Assomed, Cimo, Aaroi Emac, Fassid, Fesmed, Cgil Fp Medici, Cisl Medici, Fvm, Anpo Ascoti Fials, Uil Fpl Medici). “Mancano medici in quasi tutti i reparti, gravissima la carenza nei pronto soccorso e nel 118 dove in Toscana mancano all’appello oltre 300 medici” scrive l’Intersindacale Medica, che segnala nella nostra regione una forte riduzione dei posti letto (appena 2,5 per 1000 abitanti contro i 3,2 della media nazionale e i 6 della Francia o gli 8 della Germania) e denuncia l’ennesima “doccia fredda” subita dalla categoria alle porte delle ferie estive. “Una delibera che per ‘risolvere’ i problemi della carenza dei dottori del Pronto Soccorso prevede la possibilità di obbligare i professionisti di altre discipline, dai chirurghi agli internisti, a coprire i buchi di organico accumulati negli anni” scrivono le sigle sindacali.