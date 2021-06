Tragico incidente alla Pietà: pensionato muore dopo la caduta da una scala in un giardino privato FOTO

Un pensionato di 71 anni è deceduto dopo essere caduto da una scala nel giardino di un’abitazione privata in via Salvemini alla Pietà. La tragedia è avvenuta stamani. Sul posto sono intervenuti i soccorritori inviati dal 118; le condizioni del ferito si sono aggravate, fino al decesso. Il 71enne è precipitato da un’altezza di tre metri mentre si accingeva a potare una siepe. Non è chiaro se la caduta sia stata conseguente ad un malore o sia dovuta ad una perdita di equilibrio. Per accertare la dinamica del tragico incidente e valutare eventuali responsabilità, sono intervenuti i tecnici del dipartimento di prevenzione della Asl Toscana Centro.