Casa famiglia per disabili, incontro con la Regione per presentare il progetto Dopo di noi

La Regione Toscana ha preso l’impegno di valutare le soluzioni per l’ampliamento della Casa famiglia per disabili di via Di Vittorio a San Giusto. Venerdì 23 luglio l’assessore regionale al sociale Serena Spinelli, su invito della Società della Salute, ha incontrato i soci dell’Aias, l’associazione italiana assistenza spastici di Prato per conoscere il progetto di realizzazione di una struttura che possa accogliere le persone disabili rimaste sole dopo la morte di genitori e familiari. È il tema del Dopo di noi, una questione fondamentale per assicurare un futuro degno e dignitoso a coloro che hanno bisogno di una assistenza quotidiana.

L’incontro ha avuto lo scopo di fare il punto della situazione – sono oltre quindici anni che l’Aias sta lavorando al progetto – e di far conoscere alla Regione questa iniziativa, che ha l’obiettivo di affiancare e supportare ragazzi con bisogni speciali e le loro famiglie con azioni di autonomia e socializzazione, quando le loro famiglie non ci saranno più.

Erano presenti il presidente della Società della Salute e assessore alle Politiche Sociali del Comune di Prato Luigi Biancalani, la direttrice della Società della Salute Lorena Paganelli, la consigliera regionale Ilaria Bugetti, l’assessore ai Servizi per i Cittadini di Prato Gabriele Bosi, l’assessore alle Politiche Sociali di Poggio a Caiano Maria Teresa Federico e i rappresentanti del Comune di Vaiano. Coinvolti anche l’Usl Toscana Centro, e i partner del terzo settore la Cooperativa sociale Humanitas, Consorzio Astir, Cooperativa Alice e Fondazione Opera Santa Rita.