Covid: 12 casi e nessun decesso a Prato. Crescono leggermente i ricoveri in Toscana

Sono 12 i nuovi casi di positività al Covid registrati a Prato e provincia nelle ultime 24 ore. Ancora una volta non si segnalano decessi.

A livello regionale sono invece 361 i nuovi casi su circa 5200 tamponi eseguiti.

I ricoverati negli ospedali della regione sono 119 (7 in più rispetto a ieri), di cui 16 in terapia intensiva (stabili). Oggi si registra 1 nuovo decesso: una donna di 72 anni, deceduta in provincia di Siena.

Alle 12 di oggi sono state effettuate complessivamente 3.863.364 vaccinazioni.