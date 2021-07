E’ una vera e propria onda…Azzurra Nuoto Prato alle finali Regionali della Categoria Esordienti

Si è conclusa la stagione agonistica per i piccoli nuotatori dell’Azzurra con una lunga maratona di tre giorni ricca di colpi di scena, alla Piscina Costoli di Firenze. Soddisfazione per i tre tecnici Francesco Bartolozzi, Steve Agostini ed Eva Masetti: “In un periodo così difficile, dovuto alle problematiche legate alla pandemia, – spiegano i tecnici pratesi – e in cui i ragazzi hanno dovuto affrontare durante la stagione numerose situazioni di stop forzati dalle quarantene preventive, sono riusciti comunque ad ottenere ottimi risultati. E quello che più ci rende orgogliosi è il fatto di essere riusciti a creare uno spirito di gruppo unico nel suo genere e in un momento in cui ce n’era davvero bisogno.”

Per gli Esordienti A protagonista Ruggero Cangioli che si conferma al vertice in Toscana nella sua specialità vincendo d’autorità i 200 dorso e con un finale thrilling i 100 dorso, poi inaspettatamente ma meritatamente terzo anche nei 200 misti. Titolo e oro per Emma Bardazzi negli 800 stile libero con una gara da atleta esperta condita dal terzo posto nei 100 stile libero. Triplo argento per Stella Somigli con il personale nei 100 delfino e 50 stile e seconda anche nella doppia distanza i 100 stile. Egregie le prestazioni di Gaia Buffini nei 200 stile libero che coglie l’argento in rimonta, e nei 200mx con il personale che le è valso il terzo gradino del podio. Luccicano le medaglie di Ginevra Scali seconda nei 200 farfalla con un oculata distribuzione delle energie e con un 100 delfino da medaglia di bronzo. Bronzo con lode anche per Francesco Iura nei 1500 stile libero, prova di endourance ma affrontata con coraggio e con uno spirito combattivo notevole. Del tutto inaspettato e per questo ancora più bello il terzo posto di Tommaso Spiridioni nei 100 dorso che lo ripaga della delusione del 4^ posto nella doppia distanza per pochi decimi. Ottime le prove inoltre di Ludovica Moronese che,alle prese con un piccolo infortunio nella seconda giornata, è riuscita comunque a cogliere un quarto posto per pochissimi centesimi nei 100 rana e nei 200 misti con il personale. In chiusura per questa categoria, brilla il bronzo nella staffetta femminile 4×100 stile (Beatrice Nannucci-Stella Somigli-Ginevra Scali-Gaia Buffini) che nonostante non sia partita nella serie veloce è riuscita a sorprendere la concorrenza.

Per i più piccoli nuotatori lanieri, cioè gli Esordienti B , sugli scudi Sara Yaira Mazzoni oro nei 50 stile libero con una gara che l’ha vista prima sin dalle prime bracciate. Splendono poi i due bronzi,entrambi nei 100 dorso, di Vittorio La Nubile e Leonardo Bartolini che alla loro prima uscita in vasca da 50 metri hanno concluso le loro prove con maturità. Più che buono poi il 4^ posto per un soffio di Francesco Del Gallo nei 50 stile libero che fa ben sperare per il futuro. Per finire sono innumerevoli le gare in cui tutti gli altri azzurrini si sono piazzati nelle prime 10 posizioni migliorando i propri tempi e che denotano il buon lavoro svolto in vasca. Di seguito gli altri partecipanti alle Finali: Carlotta Santoni, Nannucci Beatrice, Ginevra Picarelli, Sofia Sabatino, Alice Squarcini, Maria Valeria Calamai, Umberto Morra, Daniele Stelloni, Edoardo Castellani, Alessandro Martinelli, Jacopo Halimi, Marco Bianucci, Sara Bianucci, Ginevra Ina, Ginevra Massai, Zoe Guarducci, Martina Vannucchi, Milo Bartolozzi, Giulio Bonechi, Elia Buffini, Federico Cangioli, Lorenzo Corsini, Tommaso Cupidi, Samuele Fini, Leonardo Monzali.