Fondazione Cassa di Risparmio di Prato, l’assemblea si amplia: entrano 12 nuovi soci eletti dalla compagine assembleare e 25 designati

Si è tenuta oggi pomeriggio all’auditorium della Camera di Commercio l’assemblea dei soci della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato. Un momento di svolta caratterizzato dall’ampliamento dell’assemblea dei soci che registra 12 nuovi soci eletti direttamente dalla compagine assembleare (tutti coloro che erano stati proposti) e 25 nuovi ingressi sulla base delle designazioni di enti, organismi economici e professionali e istituzioni culturali e religiose.

“È il segnale di una maggiore apertura e dialogo per rendere la missione della Fondazione più efficace e più vicina alla comunità locale – mette in evidenza il presidente Franco Bini – è anche il risultato di un lavoro articolato per la modifica dello Statuto che ha visto impegnato il consiglio di indirizzo con la successiva approvazione del ministero dell’Economia e delle Finanze”.

All’ordine del giorno dell’assemblea- presieduta dall’imprenditrice Dalila Mazzi- anche il punto sull’impegno della Fondazione a servizio della comunità locale e i risultati con cui si è chiuso il bilancio 2020. i contributi erogati ammontano a circa 1 milione e 380 mila euro, a fronte degli 882 mila del 2019; cresce l’avanzo di esercizio che passa da 1 milione 641 mila euro a 1 milione 737 mila; aumenta anche il patrimonio da 74 milioni 320 mila a 74 milioni 688 mila.

Più efficaci insieme, questa la prospettiva che ha guidato l’intervento di apertura del presidente Franco Bini. “La partecipazione della Fondazione a progetti condivisi e di rete fa da moltiplicatore nel dare risposte alle necessità della comunità pratese, specialmente adesso che stiamo uscendo dalla pandemia e che c’è da impegnarsi per aiutare persone, associazioni e imprese a ripartire”, ha sottolineato Bini ricordando, tra l’altro, i contributi per dotare l’ospedale di Prato di macchinari, l’impegno per l’housing sociale che ha portato alla realizzazione di 72 appartamenti ad affitto calmierato, il Progetto Insieme nato per supportare chi è in difficoltà a causa della pandemia, la partecipazione all’Emporio della solidarietà e gli stessi interventi in difesa della Collezione di Palazzo Alberti.

A regime, come indica il nuovo statuto, l’assemblea è composta da 140 soci: 84 sono eletti direttamente dall’assemblea e 56 sono designati da enti e organismi territoriali.

Degli 84 eletti direttamente, prima dell’assemblea erano 68 quelli in carica mentre i posti vacanti erano 16. Oggi sono stati eletti dodici soci, tutti i nomi proposti all’assemblea. Si tratta di Stefano Betti, Claudia Daneri, Marcello Gozzi, Francesco Nicola Marini per le categorie economiche; Laura Biagioli, Alberto Magistrali, Vincenzo Palumbo, Francesca Sbragia per le professioni; Veronica Bartoletti, Teresa Bettarini, Ambra Giorgi, Daniela Toccafondi (al secondo mandato) per la cultura e il terzo settore.

Ecco di seguito l’elenco dei soci – sono in tutto venticinque sui 56 previsti – designati da enti territoriali, organismi economici e professionali e istituzioni culturali.

Enti locali territoriali – Provincia di Prato Francesco Puggelli; Comune di Prato Maria Grazia Ciambellotti, Lorenzo Marchi, Marco Martini.

Enti e organismi economici – Confindustria Toscana Nord Raffaella Pinori; Confcommercio Pistoia e Prato Emiliano Lai; Confartigianato Imprese Prato Barbara Catani, Lido Lascialfari; CNA Toscana Centro Nara Bocini; Camera di Commercio Pistoia e Prato Cristina Pacini, Tommaso Signorini; Associazione Pratofutura Francesco Viti.

Enti e organismi professionali: Ordine Consulenti del Lavoro Massimo Roberto Mancini; Collegio Geometri e Geometri Laureati Fabrizio Dami; Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri Ordine dei Farmacisti Luciana Biancalani, Sergio Bottari.

Istituzioni culturali – Università di Firenze Simone Guercini; Fondazione Teatro Metastasio Massimo Bressan; Fondazione Parsec Tatiana Mancuso; Camerata Strumentale Città di Prato Luca Roti; Fondazione Museo del Tessuto Sauro Venturini Degli Esposti.

Istituzioni religiose – Diocesi di Prato Maria Cristina Caputi, Lorenzo Leo, Mario Muscariello, Renza Sanesi.