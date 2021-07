Il Covid fa saltare anche l’edizione 2021 di Calici di stelle a Carmignano

“Calici di stelle” nei suggestivi giardini di olivi della Rocca di Carmignano, non ci sarà neppure quest’anno. Niente festa dunque dedicata ai vini, alla gastronomia locale, alle stelle da rimirare in cielo e alla buona musica, che migliaia di appassionati, addetti ai lavori ma anche solo famiglie attirava ogni estate attorno al 10 agosto.

I volontari della Pro Loco, che da quando è nato organizzano di fatto l’evento, che ha festeggiato nel 2019 i venti anni, ci hanno provato fino all’ultimo. Sono state esaminate e prese in considerazione più formule e possibilità: festa su quattro giorni (come da parecchi anni è) oppure solo su una, senza o con la musica, aperta a tutti o riservata ai soli soci; ma alla fine hanno dovuto gettare la spugna. “Con il crescere dei nuovi casi Covid, le restrizioni ulteriori che già entreranno in vigore dal 6 agosto in poi con l’obbligo di controllo del green pass anche per sagre ed eventi all’aperto, i sensi unici interni da rispettare e il rischio soprattutto, se la situazione sanitaria peggiorasse ulteriormente e la Toscana scivolasse in zona gialla o arancione, di nuovi e improvvisi divieti, ci si siamo dovuti alla fine arrendere – spiega il presidente dell’associazione, Carlo Attucci – Ci dispiace. L’evento è sempre stata una bella festa ed occasione anche di promozione per il nostro territorio e i suoi prodotti, a partire dal vino già blasonato in tutto il mondo ma a volte conosciuto di meno in Toscana. Purtroppo mettere in moto l’intera macchina organizzativa con il rischio poi di rinviare tutto all’ultimo minuto ci avrebbe esposto ad un rischio, anche finanziario, eccessivo”.

L’orologio della festa rimane dunque fermo al 2019, con oltre seimila ingressi in quattro serate anche in quell’occasione.