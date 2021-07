“Nessuno ferma la rabbia operaia”. Sfila il corteo nazionale per gli ex dipendenti Gkn. Il sostegno di Zerocalcare

Si sta svolgendo la manifestazione nazionale a sostegno dei lavoratori della Gkn licenzianti in tronco dall’azienda. Il lungo corteo – al momento sono oltre duemila i partecipanti secondo la questura – è partito dallo stabilimento di Campi Bisenzio e prevede varie tappe nelle zone limitrofe alla fabbrica.

A sostegno delle ragioni dei lavoratori c’è il sindaco di Campi Emiliano Fossi. Varie le attestazioni di solidarietà a livello nazionale: tra queste quella del disegnatore Zerocalcare che ha realizzato una vignetta per gli operai licenziati. “Nessuno ferma la rabbia operaia” è lo slogan del corteo. A fianco degli ex dipendenti Gkn ci sono molti lavoratori di altre aziende, toscane e non, come quelli della Sammontana di Empoli o gli operai Fca di Melfi in Basilicata e Pomigliano d’Arco in Campania. Tra i cori anche “non c’è disperazione ma solo tanta rabbia che cresce in me”.

Tra le istituzioni presenti anche gli assessori regionali al lavoro Alessandra Nardini e all’ambiente Monia Monni. A sfilare anche l’Anpi. Nonostante il grande caldo i manifestanti sono in aumento e si segnala qualche problema di viabilità intorno alla zona del corteo ma non si segnalano problemi a livello di ordine pubblico.

“Bisogna che il Governo dia seguito agli impegni presi, e quindi vogliamo sia riconvocato presto il tavolo del Mise e sia chiesto alla proprietà di presentarsi direttamente per iniziare una trattativa”, ha detto il sindaco Fossi. L’assessore regionale alle crisi aziendali Alessandra Nardini ha sottolineato l’esigenza che “parta una vera trattativa. All’incontro in Prefettura l’atteggiamento della proprietà è stato inaccettabile. Serve ritirare i licenziamenti, questa vertenza è nazionale e non molleremo”.