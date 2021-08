Al via dal 28 agosto il Luna Park, ma in viale Marconi sono già arrivati i ladri: furto all’impianto elettrico in via di installazione

Sono iniziate le opere preparatorie per l’allestimento del Luna Park e in viale Marconi sono già arrivati i ladri. Ieri la ditta installatrice dell’impianto elettrico ha rilevato il furto di materiale posizionato nelle ore precedenti. Il Comune di Prato ha così dovuto correre ai ripari e ha ingaggiato fin dalla scorsa notte il servizio di vigilanza privata. Alla ditta Sicuritalia Spa, che già si occupa dell’apertura, chiusura e sorveglianza di alcuni giardini pubblici, è stato chiesto di effettuare diverse ronde di controllo nell’area del Parco fiera nelle prossime nottate, fino al 18 agosto, quando l’arrivo dei giostrai dovrebbe scoraggiare le incursioni dei ladri.

Per il servizio di sorveglianza il Comune ha stanziato circa 500 euro.

Torna dunque anche quest’anno il tradizionale Luna Park a Prato, uno dei più grandi della Toscana. Nei prossimi giorni proseguiranno i lavori per il ripristino delle condizioni di agibilità dell’area. Il 27 agosto è previsto il sopralluogo della Commissione provinciale di vigilanza e sabato 28 agosto prenderà il via la Fiera.

Foto di archivio