Covid, 52 nuovi casi a Prato e nessun decesso. La Toscana tra le prime tre regioni in Italia per incidenza di casi settimanali

Sono 52 i nuovi casi di Covid registrati a Prato e provincia, dove non si registrano decessi legati al virus nelle ultime 24 ore. In Toscana il bollettino regionale segnala 700 nuovi casi: meno di ieri, quando erano 844, ma a fronte di un minor numero di test effettuati (oggi 12.681 tra tamponi rapidi e molecolari). Il tasso di positività si attesta al 5,5%. Quattro i decessi a livello regionale, un uomo e tre donne con un’età media di 87 anni, residenti nelle province di Firenze, Arezzo e Pisa. Non si arresta l’aumento dei ricoveri: sono 371 (11 in più rispetto a ieri), di cui 41 in terapia intensiva (3 in più).

Secondo il monitoraggio effettuato dall’Istituto superiore di Sanità sull’ultima settimana, Sardegna Sicilia e Toscana sono le tre regioni in cui si registra l’incidenza di casi per 100mila abitanti più alta in Italia. In particolare nella nostra regione dal 13 al 19 agosto si sono registrati 127,3 casi ogni 100mila abitanti.