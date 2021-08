Covid, in calo i nuovi casi e non si registrano decessi. I ricoveri però continuano ad aumentare

Scendono i nuovi casi di Covid e torna lo “zero” alla a voce decessi. La diminuzione dei contagi riguarda la provincia di Prato come il resto della Toscana. Oggi i nuovi positivi nel pratese sono 29, mentre in Toscana se ne contano 326 (età media 32 anni circa) su oltre 12.600 teste effettuati.

Rispetto a ieri si registra un nuovo calo dei casi, a fronte di un numero doppio di tamponi. Pertanto il tasso di positività è un terzo rispetto a quello dell’ultimo report, ovvero il 2,5%.

Il dato negativo è rappresentato dal nuovo aumento dei ricoveri. Ad oggi nei reparti Covid degli ospedali toscani ci sono 193 pazienti (14 in più rispetto a ieri), 23 in terapia intensiva (3 in più).