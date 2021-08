Covid, l’Europa tinge di “rosso” la Toscana. Giani perplesso: “Ripercussioni sul turismo”

C’è anche la Toscana tra le regioni rosse secondo la mappa dell’Edcd, il centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie che in questo caso si riferisce all’andamento dei contagi da Covid. Oltre alla Sicilia e alla Sardegna, tornate rosse la scorsa settimana, nell’ultimo aggiornamento si aggiungono anche la Toscana e le Marche. Quasi tutta Italia è ormai in giallo, mentre restano verdi soltanto il Molise, la Puglia al Sud e la Valle d’Aosta al Nord.

Facendo un paragone con il resto d’Europa, la Spagna è quasi interamente in rosso scuro così come Cipro, la Corsica, l’Olanda, parte dell’Irlanda e la Francia meridionale, dove si contano più di 500 casi di Covid ogni 100mila abitanti. Rosse (tra 200 e 500 casi ogni 100mila abitanti) anche la maggior parte di Grecia, Francia e Danimarca, tutto il Portogallo e Malta. Salve per ora, in verde, Germania, Austria, Polonia e tutti Paesi dell’Europa dell’Est, mentre virano in giallo la Croazia, la Finlandia e la Svezia.

Perplesso il governatore della Toscana, Eugenio Giani, per il quale il passaggio in rosso della Toscana nelle mappe dell’Ecdc avrà “sicuramente” ripercussioni sul turismo. “Secondo me – afferma Giani – sono dati che connotano una situazione che personalmente non ritrovo. Noi ci troviamo ad avere una situazione chiaramente di stabilizzazione della curva e abbiamo 225 ricoveri, ma nei reparti Covid ci sono più di 5mila posti a disposizione. Abbiamo in terapia intensiva 22 persone, quando noi ne possiamo reggere fino a 650-700. Quindi rimango perplesso” aggiunge il presidente della Regione.

Intanto secondo gli ultimi dati della Fondazione Gimbe, riferiti alla settimana dal 28 luglio al 3 agosto, i nuovi casi di Covid in Toscana sono cresciuti del 48,2% rispetto a quella precedente. Incrementi superiori si registrano in Basilicata (+80,7%), Valle d’Aosta (+54,5%), Abruzzo (+52,8%) e Marche (+51,2%). Resta ampiamente al di sotto della soglia di saturazione l’occupazione dei posti letto negli ospedali: occupato da pazienti positivi al Covid il 3% dei letti ordinari e il 4% di quelli di terapia intensiva.

Per quanto riguarda l’andamento della campagna vaccinale, in Toscana la popolazione over 60 che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è pari a 9,3% (media Italia 11%). Sempre nelle regione secondo Gimbe i giovani tra i 12 e i 19 anni che non hanno ricevuto nessuna dose sono il 76,4% del totale a fronte di una media italiana del 63,4%. Complessivamente, in Toscana la popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 52,2% (media Italia 56%), a cui aggiungere un ulteriore 13,1% (media Italia 9,5%) solo con prima dose; ha completato il ciclo vaccinale il 96,8% degli over 80 (media Italia 92,3%) a cui aggiungere un ulteriore 2% (media Italia 2,5%) solo con prima dose; nella fascia di età 70-79 anni ha ricevuto entrambe le dosi l’88,9% (media Italia 86,3%). La popolazione 60-69 anni che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 75% (media Italia 78,6%).