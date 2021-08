Covid, più che raddoppiati i nuovi casi: oggi sono 85, ma non ci sono decessi

Sono 537 i nuovi casi registrati oggi in Toscana su oltre 14.700 test effettuati. Rispetto a ieri il dato dei positivi è maggiore (erano 434) a fronte però di un numero di tamponi eseguiti più che raddoppiato, di conseguenza il tasso è quasi calato: 3,64% rispetto al 6,5% di ieri.

In provincia di Prato i nuovi contagi subiscono un balzo in avanti: oggi sono 85, più del doppio di ieri. Non ci sono decessi, mentre a livello regionale le vittime sono otto: 6 uomini e 2 donne con un’età media di 82 anni circa delle province di Firenze, Lucca, Pisa e Siena.

Le persone ricoverate nei reparti Covid degli ospedali toscani sono complessivamente 426 (19 in più rispetto a ieri), 41 in terapia intensiva (stabili rispetto a ieri).