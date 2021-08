Covid, tornano a salire i nuovi casi: 45 in provincia di Prato. Raddoppia il tasso di positività

Dopo due giorni di calo, i nuovi casi di Covid fanno un balzo in avanti. Oggi in Toscana se ne registrano 765 su oltre 14.200 test effettuati (media di età 32 anni circa). Rispetto a ieri i nuovi contagi sono oltre il doppio a fronte di un numero superiore di test. Più che raddoppiato anche il tasso di positività che sale al 5,3%.

Anche a Prato si registra un netto incremento dei nuovi casi: oggi sono 45 rispetto ai 29 di ieri, ma per fortuna nessun decesso.

Due invece le vittime a livello regionale: un uomo e una donna, con un’età media di 91 anni, di Firenze e Arezzo.

Le persone ricoverate nei posti letto degli ospedali toscani dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 198 (5 in più rispetto a ieri), 21 in terapia intensiva (2 in meno).