Miss Italia, la bellezza sfila in passerella: appuntamento il 21 agosto a Montepiano con una delle finali regionali del concorso

Montepiano di Vernio, frequentata meta turistica che sta registrando il tutto esaurito, accoglierà una delle finali regionali più importanti di MISS ITALIA, lo storico concorso di bellezza di Patrizia Mirigliani.

Sabato 21 agosto, nella splendida cornice della storica Villa Sperling, sarà eletta MISS ROCCHETTA BELLEZZA TOSCANA 2021, una delle fasce più prestigiose del concorso, che decreterà la più bella fra le tante ragazze provenienti da tutta la Toscana. Sono ventiquattro le concorrenti che si contenderanno l’ambito titolo, che darà diritto alla vincitrice di accedere alle prefinali nazionali.

L’evento è stato presentato questa mattina nella sede della Provincia dal sindaco di Vernio, Giovanni Morganti, da Alex Bitetti, organizzatore dell’iniziativa e manager della storica agenzia pratese Alex Model, e dal conduttore della serata Raffaelo Zanieri, storico volto delle finali toscane del concorso. Con loro i rappresentanti di alcune delle aziende pratesi che con generosità hanno deciso di sostenere l’evento come Bellucci Spa e Gruppo Colle. A raccontare l’emozione del concorso anche Gloria Tonini, Miss Rocchetta Bellezza Toscana eletta a Villa Sperling nel 2018, classificatasi sesta alla finale nazionale di Jesolo.

La serata è organizzata per il terzo anno consecutivo dall’agenzia ALEX MODEL di Prato, con il patrocinio del Comune di Vernio e della Provincia di Prato e il prezioso contributo della Proloco di Montepiano.

L’evento inizierà alle ore 20.30. La giuria di questo importante evento che si terrà sotto le stelle del parco di Villa Sperling, uno dei più bei contesti storici del paese, sarà formata da 9 giurati, fra cui il sindaco di Vernio Giovanni Morganti, dal presidente della Provincia Francesco Puggelli e da alcuni degli sponsor dell’evento.

Per l’occasione le concorrenti indosseranno e sfileranno per la prima non solo in costume da bagno ma anche in pigiama, un’idea resa possibile dal brand monzese “Angela Pigiami e d’intorni” che presenterà in esclusiva la nuova collezione di eleganti vestaglie da notte e colorati pigiami.

Molte, come oramai da tradizione, le aziende illustri del mondo del tessile “Made in Prato” che hanno reso possibile con il loro contributo la realizzazione dell’evento, come MARIO BELLUCCI Spa, NUOVE FIBRE, GRUPPO COLLE, AZETA FILATI e EBTEX BERTINI. Dal mondo del fitness l’eccellenza dei centri fitness del nostro territorio, la palestra BODY PLANET 2.0 di Prato, che per la terza edizione partecipa all’evento in qualità di sponsor, senza dimenticare poi sponsor storici dell’evento come CARROZZERIA MG e OFFICINA SCATIZZI FORD. Una nuova e giovane azienda del territorio pratese affianca questa l’edizione 2021, FACIL GROUP, agenzia di consulenza energetica e informatica da poco inaugurata a Prato, il suo titolare Giulio Mancini è stato scelto come presidente di giuria della manifestazione. Ma non sono solo pratesi gli sponsor quest’anno, dalla vicina Pistoia partecipano DREAM LAND concessionaria Jaguar e Land Rover e il ristorante Gallo Nero di Agliana.

Sono sei le Miss che verranno premiate. Il palco e le luci saranno realizzati con maestria da Sauro Fogacci, gli allestimenti floreali da IL GIARDINO DELLE FATE, foto e video di ONE MEDIA COMMUNICATION e FEDERICO GHERARDI.

Per chi desidera partecipare alla finale del 21 agosto a Villa Sperling può prenotare ai numeri 0574.1659010 – 393.1659011. Ingresso libero con consumazione obbligatoria, costo 10 € euro, che dà diritto al posto riservato a sedere e ad un drink. INGRESSO SOLO SU PRENOTAZIONE CON L’OBBLIGO DI PRESENTARE GREEN PASS IN FORMATO DIGITALE O CARTECEO.