Bollettino Covid, a Prato un’altra vittima e 57 nuovi positivi

57 nuovi positivi ed un decesso associato al Covid a Prato e provincia. Sono i dati del bollettino regionale odierno, che in Toscana segnala nelle ultime 24 ore un totale di due vittime e 525 positività, a fronte di oltre 9.000 tamponi molecolari ed altrettanti test antigenici rapidi effettuati.

Gli attualmente positivi in Toscana sono oggi 10.846, -0,7% rispetto a ieri. I pazienti Covid ricoverati negli ospedali della nostra regione sono 456 (5 in meno rispetto a ieri), di cui 59 in terapia intensiva (3 in più).

Con il decesso di oggi, salgono a 615 le vittime del Covid a Prato dall’inizio dell’emergenza.