Texprint, presidio permanente del Si Cobas anche in piazza del Comune: “Iniziamo lo sciopero della fame” FOTO

E’ iniziato stamani alle 10,30 lo sciopero della fame di otto ex lavoratori della Texprint, licenziati dall’azienda nei mesi scorsi, e di due sindacalisti del Si Cobas. L’iniziativa si svolge in Piazza del Comune a Prato, dove è stato allestito un presidio permanente con tende, tavoli, sedie e striscioni. Presidio che si affianca all’altro permanente, in atto da 228 giorni ai cancelli della stamperia tessile di via Sabadell.

“Vogliamo puntare il dito contro l’immobilismo ed il silenzio che ha contraddistinto le istituzioni locali durante i sette mesi trascorsi dall’inizio della vertenza sindacale, ma anche contro i ritardi degli accertamenti dell’Ispettorato del Lavoro” affermano Luca Toscano e Sarah Caudiero, del Si Cobas, che chiedono alle istituzioni iniziative concrete a sostegno dei bisogni sociali dei lavoratori sfruttati del distretto e la convocazione di un tavolo interistituzionale con il coinvolgimento di Prefettura, Comune di Prato, Regione Toscana e Ispettorato del Lavoro.

La vertenza che vede contrapposti Si Cobas e Texprint va avanti da mesi. Da una parte, il sindacato che denuncia diverse irregolarità dell’azienda nei rapporti di lavoro riguardanti i propri iscritti; dall’altra la stessa Texprint che respinge al mittente le accuse ed ha sporto alla Procura e alle forze dell’ordine una grande quantità di denunce, ipotizzando la violenza privata ed altri reati, in merito alle modalità della protesta davanti ai cancelli della fabbrica.

Con la mobilitazione avviata oggi in piazza del Comune, il Si Cobas chiede alle istituzioni di attivarsi per una soluzione positiva della vertenza; chiede inoltre all’Ispettorato del Lavoro di concludere gli accertamenti “dopo sette mesi dalla denuncia del sindacato”.

Tra le altre rivendicazioni ci sono il diritto alla residenza e all’assistenza medica di base per tutti i lavoratori del distretto e la concessione del permesso di soggiorno ai cittadini stranieri che sono vittime di sfruttamento. “I casi di applicazione a Prato – scrivono Toscano e Caudiero – si contano sulle dita di una mano. E’ la paura di non rinnovare il permesso di soggiorno, o di perderlo insieme al lavoro, che alimenta lo sfruttamento nel distretto. A maggio il Comune di Prato aveva annunciato alla stampa l’intenzione di attivarsi per il riconoscimento dei permessi di soggiorno art.18 a tutti i lavoratori in sciopero. A tre mesi di distanza, ancora tutto è fermo”.

Infine, il Si Cobas chiede il ritiro delle multe (più di 30mila euro) delle denunce a carico dei sindacalisti e dei lavoratori che in questi mesi hanno portato avanti il presidio permanente.