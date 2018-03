Giacomo Poretti al Politeama con «Fare un’anima», spettacolo a ingresso gratuito per i giovani di Prato

Giacomo Poretti presenta «Fare un’anima», un monologo scritto di suo pugno che porterà in scena martedì 17 aprile alle ore 21 al teatro Politeama Pratese.

L’attore, componente del celebre trio comico con Aldo e Giovanni, sarà a Prato su invito del vescovo Franco Agostinelli. Il suo spettacolo infatti è inserito all’interno delle iniziative pensate per i ragazzi e le ragazze di Prato in vista del Sinodo dei giovani indetto da papa Francesco.

In una lunga intervista rilasciata al settimanale Toscana Oggi, Poretti spiega la genesi di «Fare un’anima» e invita i giovani al Politeama. Perché a loro è dedicato questo spettacolo a ingresso libero. Per partecipare ci si può rivolgere in parrocchia oppure andare alla biglietteria del Politeama o all’oratorio Sant’Anna in viale Piave in orario pomeridiano.

Clicca qui per leggere l’intervista a Giacomo Poretti pubblicata su Toscana Oggi – La Voce di Prato.