Torna Wedding Showcase, la due giorni dedicata ai wedding planners che lavorano in Toscana VIDEO

Presentata stamani la terza edizione di ‘Wedding showcase’ (20-21 marzo), evento promosso dall’associazione di foto-video operatori Tuscany Photographers e sostenuto dalla Regione Toscana, dedicato ai ‘wedding planners’, gli organizzatori di matrimoni. La proposta si rivolge soprattutto a sposi stranieri. L’idea, sostiene la Regione, è individuare una fetta del territorio toscano, coinvolgere attività ricettive, dalla ristorazione, all’alloggio, ma anche parrucchieri, fioristi, musicisti, light designer, interpreti, noleggi auto, ed invitare i maggiori ‘wedding planners’ che già operano in Toscana e in Italia per offrire loro un pacchetto strutturato. Sono oltre 7.000 i matrimoni stranieri che vengono celebrati in Italia, secondo la Regione, di cui la maggior parte in Toscana.

Il servizio di Emanuele Meoni