Domani torna il maltempo, allerta gialla per forti temporali e rischio idrogeologico

Nuova allerta meteo emessa dal Centro Funzionale della Regione Toscana valido per la giornata di domani, sabato 25 agosto 2018, dalle 11 del mattino, fino alle ore 20. La zona di Prato è individuata con criticità gialla per il rischio di “forti temporali” e rischio “idrogeologico-idraulico” per il reticolo minore. Dalla tarda mattinata e durante il pomeriggio la perturbazione che domani mattina investirà la Versilia e la Lunigiana, tenderà ad interessare maggiormente le zone interne della Toscana, conpresa la nostra provincia.

I conseguenti cumulati di pioggia al suolo, sulla zona di allerta del Comune di Prato, non dovrebbero risultare particolarmente significativi ma i massimi puntuali potrebbero raggiungere i 40-50 mm. Valori che in occasione dei temporali a maggiore intensità, potrebbero venir raggiunti in appena 1 ora.

Sempre domani saranno possibili fenomeni di forte vento di Libeccio con raffiche fino a 50-70 Km/h anche sui crinali appenninici settentrionali.

Attivazione del Sistema di Protezione Civile

Sulla base della criticità meteo dichiarata dal Centro Funzionale della Regione Toscana, l’intero Sistema di Protezione Civile della Città di Prato assumerà, fin dalle prime ore della mattinata di domani, il proprio livello operativo di “vigilanza”, con squadre pronte ad intervenire.