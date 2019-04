Creaf, Spada (centrodestra): “Le amministrazioni di centrosinistra buttano milioni senza uno straccio di programmazione”

“Un manuale di cattiva amministrazione, un esempio lampante di pessima gestione di soldi pubblici: questo è il caso Creaf, un pozzo senza fondo che in quindici anni ha inghiottito circa 22 milioni di euro senza risultati, e che altri 5,7 ne inghiottirà per gentile concessione della Regione. Tutti soldi dei cittadini che avrebbero potuto avere una destinazione diversa e più utile per Prato e i suoi cittadini”. Il candidato a sindaco del centrodestra a Prato Daniele Spada commenta così la notizia dell’acquisto da parte della Regione Toscana del maxi stabile in via Galcianese. “Ieri come oggi le amministrazioni di sinistra decidono di buttar via milioni di euro senza uno straccio di programmazione: dopo anni di sprechi e promesse mancate c’è una ragione che sia una per cui i cittadini di Prato dovrebbero credere agli annunci sul futuro del Creaf, oppure accontentarsi di un risparmio di cinquemila euro all’anno grazie al trasferimento degli archivi comunali? Facendo due calcoli – incalza il candidato del centrodestra – ci vorranno 4.400 anni per fare pari con quanto è stato gettato al vento. Dopo la sciagurata serie di errori commessa e l’enorme spreco di denaro pubblico, che con noi alla guida del Comune non si ripeterà, abbiamo il dovere di fare quel che le amministrazioni di centrosinistra non hanno fatto: dare gambe a progetti veramente innovativi e attrattivi, come un centro di alta formazione nel settore tessile e dell’abbigliamento e un polo di sviluppo per le start up attive nell’economia circolare”, conclude Spada.