“My Prato Weeks”, tornano le sere dello shopping in centro storico: negozi aperti fino alle 24 e spettacoli itineranti nelle strade e nelle piazze

Giovedì 4, 11, 18, 25 e martedì 9 e 16 Luglio porte aperte fino a mezzanotte per le attività commerciali del centro storico ma anche iniziative, concorsi e novità per vivere in modo diverso le sere d’estate.

Con il mese di luglio e i saldi alle porte, diventa imperdibile l’appuntamento serale nel centro città e sarà proprio lo shopping il cuore pulsante delle serate, grazie alla seconda edizione dell’iniziativa “Prato ci fa sognare!”, nata dall’idea di Alessandro Rubino.

Chi acquisterà nei negozi del centro storico potrà presentarsi con la shopper in uno dei corner che saranno allestiti in città, dove sarà fotografato sfoggiando il nuovo acquisto e la shopper del relativo negozio.

Nei giorni 4/9/11/16/18 Luglio saranno 2 le postazioni fisse in via Pugliesi (angolo Via Garibaldi) e in Piazza del Comune mentre il terzo corner sarà itinerante: il 4, 9 e 16 Luglio sarà in Via Muzzi, l’11 in Via Santa Trinita e il 18 in Via Verdi (angolo Via Garibaldi).

Le foto saranno pubblicate sulla pagina Facebook ufficiale dell’iniziativa e chi otterrà più like potrà vincere un premio fra cui un volo per una destinazione europea, l’ingresso gratuito in un parco divertimenti e uno dei concerti in programma durante “Settembre, Prato è spettacolo”.

La premiazione è prevista per giovedì 25 Luglio.

Protagonisti insieme ai negozi, saranno bar, ristoranti e pubblici esercizi del centro che, con la loro offerta, contribuiranno a vivacizzare le sere in città.

Da evidenziare, la “Notte dei saldi” martedì 9 Luglio e la serata “Prato in Rosa” in programma giovedì 18, realizzata dal Comune di Prato che promuove nell’ambito del centro storico una serie di iniziative “al femminile”.

Torna l’11 luglio il Social Camper di Lloydsfarmacia: nello stand si parlerà di prevenzione e cultura della salute per il benessere della donna.

Vie e piazze del centro storico saranno inoltre vivacizzate da un ricco programma di iniziative a cura di Fonderia Cultart:

Le Grand Crazy Tour

Spettacolo itinerante a cura di un eccentrico gruppo di nobili avventurieri che nei viaggi in su e in giù per il mondo si è arricchito di personaggi bizzarri e strampalati: pittori, giocolieri, imbonitori, trampolieri… che essendo di passaggio in città rallegrano le vie con i loro racconti e lazzi.

Girlesque Street Band

Girlesque è la prima e unica street band italiana tutta al femminile! Il tradizionale connubio fra sound e movimento, tipico delle marching band, viene reinterpretato tramite il linguaggio delle donne.

Street art, madonnari, writers, live painting, trucca bimbi.

Kids

Giochi di una volta

Disegno libero

Let’s paint: un’opera d’arte da realizzare come veri pittori. Cosa ci sarà alla fine? Un Picasso o un Gauguin?

Scuola di circo: i più piccoli possono sperimentare le attività circensi e assistere a numeri di giocoleria, acrobazie ed equilibrismi.

Bollestrabelle: un gioco, un’illusione, una magia per far rimanere a bocca aperta i bambini e grandi con un cuore da bambino.

Sport

sport x bambini (mini rugby – miny volley etc.)

Acrobatica

Esposizione di moto e auto d’epoca

Grazie inoltre alla disponibilità dell’assessorato alla cultura del Comune di Prato sarà possibile visitare i principali musei della città:

– Museo di Palazzo Pretorio fino alle ore 22.00 – € 4,00

– Opera del Duomo dalle 21.00 alle 23.00 con apertura del campanile – € 4,00

– Museo del Tessuto – gratuito

Curiosità e cultura continueranno ad accompagnare le serate di My Prato Weeks grazie alle visite guidate di ArteMia alla scoperta della città:

– martedì 2, 6 e 30 Luglio: “Sulle Orme dei Pellegrini, le sedi della Misericordia di Prato” – ore 1930

– giovedì 4,11 e 18 Luglio “Prato vista dal Fiume …visite insolite a uno scampolo di città” – ore 21.45 (posti limitati)

– giovedì 4, 11, 18 e 25 Luglio “Visita Notturna al Campanile del Duomo di Prato” – tre turni di visita, ore 21.00, ore 21.45, ore 22.30

– giovedì 4, 11, 18 e 25 Luglio “Visita al Museo dell’opera del Duomo di Prato…di notte” – due turni di visita: ore 21.00, ore 22.00

– giovedì 25 Luglio “Prato da sotto in su: dai sotterranei alle case-torri medievali” – ore 19.30

Per maggiori informazioni contattare ArteMìa – 340/5101749 – info@artemiaprato.it – www.artemiaprato.it

My Prato Weeks è organizzato da Confcommercio Pistoia e Prato e Confesercenti Prato, in collaborazione con CNA Toscana Centro e Confartigianato Imprese Prato e le attività del centro. L’iniziativa ha inoltre il contributo e il patrocinio del Comune di Prato.

Gli sponsor sono: Audi Firenze, Bartolozzi Giacomo Concessionarie Citroen e Peugeot, , Concessionario Palmucci, CONSIAG, Lloyd Farmacie.

Segui tutti gli aggiornamenti sulla pagina facebook My Prato Weeks.